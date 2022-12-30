شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سينما أوبرا الإسكندرية يحتفى بميلاد الأديب العالمى "نجيب محفوظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذى يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى احتفالاً بذكرى ميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ وذلك اليوم الجمعة فى تمام السابعة مساء بمسرح دار أوبرا الاسكندرية.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره" للمخرج هاشم النحاس والذى يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل فى الآداب عام 1988.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى بحضور كل من الناقد السينمائى سامى حلمى، والأديب والروائى مصطفى نصر.

يذكر نادى سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات الحفل.

وقدم نجيب محفوظ أكثر من 29 عملا تم تحويله إلى أعمال فنية سواء على شاشة السينما أو من خلال الدراما التليفزيونية، أو على خشبة المسرح.

والتفتت السينما إلى أعمال محفوظ الروائية وتم تحويل مجموعة كبيرة منها إلى أفلام، فللسينما مساحة عريضة من الجمهور قلمّا يتوفر لنص أدبى جمهور مثله، فكثير من المصريين لم يقرأوا روايات العديد من الأدباء وإنما تعرفوا عليهم من مشاهدة أفلامهم السينمائية، وهذا ما يؤكده هؤلاء الأدباء أنفسهم، حيث مكنتهم الأعمال السينمائية من الوصول إلى فئات جماهيرية كان يصعب الوصول لها عبر رواياتهم وحدها، فصنعت لهم شعبية كبيرة لدرجة أنها ساهمت فى اهتمام القراء باقتناء كتبهم فيما بعد.