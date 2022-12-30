شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات اليوم.. محمد منير فى القاهرة الجديدة وعمرو دياب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من النجوم حفلات موسيقية، اليوم الجمعة، ضمن الاحتفال بالعام الجديد 2023، فى أماكن عدة، فى مصر والوطن العربى حيث حجز عدد كبير من نجوم مصر والوطن أماكنهم فى حفلات رأس السنة أبرزهم محمد منير وعمرو دياب.

الكينج محمد منير يحيى، اليوم حفلا غنائيا فى القاهرة الجديدة، وتضع اللجنة المنظمة اللمسات النهائية للاستعداد للحفل وإجراء بروفات الصوت استعدادا لحفل الكينج الذى يقدم فيه منير باقة من أهم أغنياته التي عاشت مع محبيه طوال 30 عاما مضت.

وكانت آخر حفلات منير تحت سفح الأهرامات، وشهد لحظة استثنائية خلال تقديمه أغنية "على صوتك" حيث ظهرت بطلة الفيلم وقتها النجمة ليلى علوى على مسرح الحفل لترقص مع منير مجددا وسط تصفير وتصفيقات الحضور.

من ناحية أخرى، يحيى النجم عمرو دياب ، حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية على مسرح "أبو بكر سالم" بالرياض.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "ماتيجي نفك"، والأغنية كلمات ولحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح برومو أحدث أغنياته "سينجل"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وكان عمرو دياب قد طرح برومو أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأحيا مؤخرا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره ومحبيه، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

أما فريق مسار إجبارى وديسكو مصر ومؤدى الراب أبو الأنوار ودبل زوكش يحيون حفلا غنائيا ضخما ضمن حفلات رأس السنة بالعاصمة الإدارية.

مسار إجبارى تعد من أقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من ألبومها الرابع.