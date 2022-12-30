شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال كاني ويست يقاضيه بسبب 4.5 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى مدير الأعمال السابق لمغني الراب كانى ويست في المحكمة أنه غير قادر على خدمة زوج كيم كاردشيان والمضطرب وذلك من خلال وثائق المحكمة في دعوى قضائية بقيمة 4.5 مليون دولار ، مما أثار شائعات لا أساس لها من الصحة بأن ويست قد يكون مفقود حسبما نشر مقع الديلي ميل.



كاني ويست ومدير اعماله

قال توماس سانت جون ، الذي يقاضي ويست في لوس أنجلوس بشأن رسوم غير مدفوعة، للمحكمة إنه لم يتمكن من العثور على عنوان مناسب لتسليم الشكوى ، وفقًا لإيداع المحكمة الذي نشرته The Sun.

في طلب قدم 19 ديسمبر قال سانت جون إنه لا يبدو أن ويست لديه محامٍ لقبولها نيابة عنه، وأشار إلى أن محاولات إرسال المستندات بالبريد إلى 3 عناوين شخصية قد باءت بالفشل.

ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم ويست وسانت جون علي ما نشر، وتم رصد ويست ، الذي غير اسمه بشكل قانوني إلى يي ، في الأماكن العامة عدة مرات ولقد شوهد مؤخرًا في 14 ديسمبر ، عندما رصده مصور وهو يحضر مراسم الكنيسة في لوس أنجلوس.

وعلي جانب اخر هاجم كاني ويست عبر حسابه الرسمي على انستجرام، إيلون ماسك، وصفا إياه بأنه "هجين جيني" ويمكن أن يكون "نصف صيني"، حيث قال "هل أنا الوحيد الذي يعتقد أن إيلون يمكن أن يكون نصف صيني؟ هل سبق لك أن رأيت صوره عندما كان طفلاً؟ خذ عبقريًا صينيًا وقم بمزاوجتها مع عارضة أزياء جنوب أفريقية ليكون لدينا إيلونن أقول إيلون لأنه قال ويست في ملفه الشخصي على انستجرام الذي يضم 18.4 مليون متابع".