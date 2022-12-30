شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب انتهاء قصة حب ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الماضية أثيرت العديد من التقارير التى ربطت بين جيجى حديد وليوناردو دى كابريو قبل دخول الأخير فى علاقة عكس ما توقعه الجميع برفقة الممثلة فيكتوريا لاماس، وهو ما جعل الكثيرون يتسائلوا حول قصته مع جيجى حديد، وعما إذا كانت مجرد شائعة لم ترتقى لما كتبته الصحف والمواقع أم ماذا بالتحديد، وهو ما نجيب عنه فى التقرير التالى استناداً إلى تقرير نشره موقع glamour.

التقرير لم ينفى وجود قصة حب بين الثنائى ليوناردو وجيجي حديد مؤكداً أنهما بالفعل يكنا كل مشاعر الحب لبعضهما إلا أن جيجي حديد لا تفضل حالياً الدخول في أية علاقة جديدة، خاصة أن أولويتها في الفترة الحالية هي ابنتها التي تضع عليها كامل تركيزها مع أعمالها.

وأضاف التقرير أن ذلك هو ما أعاق استمرار العلاقة أو أخذها مساراً أكبر في الفترة الحالية، وبالتالي فضل ليوناردو التركيز على حياته ودخل في قصة جديدة مع الممثلة ذو الـ 23 عاما فقط.



ليوناردو وجيجى حديد

وكانت قد التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثل ليوناردو دي كابريو بصحبة الممثلة فيكتوريا لاماس، حسب تقرير موقع الديلى ميل وعدداً من المواقع مما أكدت أن دي كابريو يواعد الممثلة الصغيرة والتي تبلغ من العمر 23 عاما فقط، حيث أكد التقرير أن الممثلة لم تكن ولدت بعد حينما كان يقوم ببطولة تيتانيك، وإنما ولدت بعدها بعامين. وأضاف التقرير أن ذلك يأتى في إطار الحديث عن علاقته بعارضة الأزياء جيجى حديد، والشائعات التي طالت الثنائي خلال فترة سابقة وأكدت وجود علاقة بينهما دون نفى أو تأكيد أياً من الثنائى. وولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.



ليوناردو بصحبة صديقته

ليوناردو دى كابريو يدخل فى علاقة حب مع الممثلة فيكتوريا لاماس