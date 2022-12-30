شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الـ75 لميلاد المطربة السعودية عتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم الخميس 30 ديسمبر ذكرى مرور 75 عاما على ميلاد المطربة السعودية عتاب، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1947، بينما رحلت عن عالمنا يوم 19 أغسطس عام 2007.

ومن أشهر أغاني المطربة عتاب "جاني الأسمر جاني" التي حققت نجاحا كبيرا وقت صدورها واستمر نجاحها سنوات كثيرة وتعد من أهم محطاتها الغنائية، كما تألقت في أغانى "صبرت"، "لا تسأليني"، "ليه الحذر"، "من غير مواعيد"، وأيضا "ما على العاشق ملام".

ويرجع الفضل إلى المطرب والملحن السعودي الراحل طلال مداح في اكتشاف المطربة عتاب متوقعا لها مستقبلا كبيرا، فرغم أنها وقتئذ لم تكن أكملت عامها الـ13 لكن الفنان الراحل كان يؤمن بموهبتها وقدرتها على إحداث التغيير في الموسيقى السعودية، خصوصا أنه يعد من أبرز المجددين في تاريخ الأغنية السعودية وصاحب فضل كبير في تطورها بالنصف الثاني من القرن الماضي.

أما في مصر فقد قدمها المطرب الراحل عبد الحليم حافظ للجمهور للمرة الأولى في حفل غنائي كبير، ودعمها في بدايتها الفنية بالقاهرة.

اعتمدت عتاب على لهجتها السعودية فى أعمالها الغنائية ولم تتخل عنها طوال مشوارها الفني، وكانت تحرص على اختيار اغنياتها بعناية إذ قالت في لقاء إعلامي: حالتى المادية الميسورة حلت لى العديد من المشاكل وجعلتنى قادرة على الاختيار بحرية تامة".

وأضافت عتاب: الفن هواية تتطلب أن ينفق عليها الفنان الذى يحب هوايته ويكسب من ورائها وليس معنى هذا أننى أعتمد على مالى فى عملى أو أن نجاحى يتوقف على ثرائى فهذا غير صحيح، والدليل أننى عندما سجلت أول ألبوم فى حياتى كنت أعتقد بأننى سأدفع للشركة المنتجة نظير تسجيلى للألبوم، وكانت مفاجأة لى عندما علمت أننى سأحصل على مبلغ مالي كبير".