رانيا فريد شوقى: دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر حصن أمان

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القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة رانيا فريد شوقى بافتتاح نقابة المهن التمثيلية لدار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر لدعم الفنانين كبار السن، معبرة عن سعادتها البالغة بذلك، حيث قالت: "سعيد جدا جدا، لأن كتير سمعنا وشوفنا فنانين بتعاني سواء زمان أو ناس من الموجودين حاليا برضو".

وأشارت خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع أن دار رعاية الفنانين حصن الأمان لهم، متابعة: "دار الرعاية أنا بعتبرها إنجاز في آخر 2022، لأن مش كل الفنانين معاهم فلوس زي ما منتشر عند الناس، فيه فئة من الفنانين بتبقى أدوار ثانوية وتانية، أنا شايفة إنه إنجاز ولازم الناس تبقى عارفة إن فيه ناس أكيد بتعاني وفيه ناس تانية عايشة كويسة ما ينفعش نعمم".

رانيا فريد شوقي والزميل علي الكشوطي

وذكرت: "أنا واثقة في الدكتور أشرف زكي وشايفة إن دي خطوة من إنجازات قادمة، ونتمنى الفترة الجاية إن يبقى فيه صندوق للرعاية الصحية ويكون فيه دعم أكبر للفنانين، اللي معندوش القدرة يستعين بالنقابة لأن العدد كبير، والنقابة كماديات مش كتير، فلازم ندعم دا، واحنا كلنا تحت أمر النقابة والفنانين".

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، مؤخرا تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.