شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفراد عائلتى صبرى فواز وشيرين رضا في "وبينا معاد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل "وبينا معاد" يوم السبت المقبل على قناة dmc، ويطرح العمل دراما عائلية بشكل مختلف، حيث تدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب هم يوسف الكدوانى، أسامة الهادى، يوسف إبراهيم، محمد العزازى، وعائلة نادية الذى توفى زوجها وترك لها أربع بنات هن آية سليم، داليا شوقى، تنسيم هانى، كنزى رماح.

تكشف أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في اطار اجتماعى لايت.

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تنسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج ابراهيم حمودة.



عائلتا شيرين رضا وصبرى فواز فى وبينا معاد

صبرى فواز وشيرين رضا يتحدثان عن "وبينا معاد"

قال صبرى فواز خلال مداخلة في برنامج مساء DMC إن مسلسل "وبينا معاد" عمل درامى بشكل خفيف، ومليء بالقضايا والمشاكل التى نواجهها بشكل يومى، وتدور قصة المسلسل حول سيدة معها 4 فتيات، وهو رجل أرمل ومعه 4 أولاد، وكيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهما البض عندما يتعرفا على بعضهم.

وأضاف صبرى فواز "أننا نحاول حفظ دفا البيوت، ولو المواقف هذه قدمت تصور للناس بأنه هناك طرق أخرى للمعاملة مع الأولاد أكثر نجاحا ونتائجها أحسن، والتى نأمل أن يأخذ المشاهدون بالهم من تلك النتائج وتلك الطرق".

أما شيرين رضا فقالت فى مداخلة خلال نفس البرنامج أيضاً إن شخصيتها في المسلسل جديدة عليها ومختلفة عما قدمته سابقا، وقصة العمل عن الحياة والحب والقدر، والعلاقات الإنسانية والأسرية، "المسلسل مش كوميدي ولكنه لايت به دراما كثيرة وهناك بعض المقاطع اللايت فيها، مضيفة أنها تسعى من خلال هذا الدور إلى توعية الأسر لتفعيل جانب الصداقة مع الأطفال منذ الصغر، مع البعد كل البعد على أن يكون عقاب الأبناء هو الضرب والتعدي عليهم.



شيرين رضا وبناتها