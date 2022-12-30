شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم oppenheimer يزور الأماكن الحقيقية في حياة روبرت أوبنهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل إضفاء المزيد من الواقعية على فيلم كريستوفر نولان الجديد oppenheimer حرص المخرج على تصوير العديد من مشاهد الفيلم في الأماكن الحقيقية التي عاش بها العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر، إذ يتناول الفيلم قصة حياته ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

معظم مشاهد الفيلم تم تصويرها في الأماكن الحقيقية في حياة روبرت أوبنهايمر، ومنها لوس ألاموس المدينة الواقعة في نيو مكسيكو، وكذلك في مقاطعة سانتا في بالأرجنتين، كما تم استخدام منزل عائلة أوبنهايمر خلال فترة وجوده في لوس ألاموس.

نظرًا لأنه كان أستاذًا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في كاليفورنيا من عام 1929 إلى عام 1943 ، تم التصوير في الحرم الجامعي في مايو 2022 حول المبنى الفعلي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي حيث قام بتدريس الفصول، كما تم تصوير مشاهد إضافية في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وحول منطقة لوس أنجلوس الكبرى.

يشار إلى أن فيلم oppenheimer من بطولة كيليان مورفي، رامي مالك، مات دايمون، فلورانس بيج، إيملي بلنت، وجاك كويد، داني ديهان، جوش هيرتنيت، روبرت دي جونيور، وبيني سافيلد.