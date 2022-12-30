شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ بنادى سينما أوبرا الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية احتفالاً بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ اليوم الجمعة 30 ديسمبر في تمام السابعة مساء بمسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وضمن الاحتفالية سيتم عرض فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره" للمخرج هاشم النحاس والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

ومن المقرر أن يقام عقب عرض الفيلم تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي بحضور كل من الناقد السينمائي سامي حلمي، والأديب والروائي مصطفي نصر.

يذكر نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

يشار إلى أن نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أصدرت مؤخرا قرارًا، بعودة دورية نجيب محفوظ، بعد توقفها لسنوات، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومتحف نجيب محفوظ، كما أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بعودة سلسلة نجيب محفوظ التي كانت تُصدرها الهيئة العامة للكتاب، يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات وزارة الثقافة بمرور 111 عامًا على ميلاد أديب نوبل.

وولد الأديب العالمي نجيب محفوظ يوم 11 ديسمبر عام 1911 وقدم العديد من الروايات والأعمال الفنية الشهيرة ومن أبرزها ثلاثية "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "السكرية".