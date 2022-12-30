شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 2 Avatar يحصد أرباح تضاهي 3 أضعاف ميزانيته المقدرة بـ 350 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثاني من فيلم Avatar أرباحا تضاهي أكثر من 3 أضعاف ميزانيته المقدرة بـ 350 مليون دولار ، حيث حقق الفيلم مليارا و30 مليون دولار حول العالم منذ طرحه، وهو العمل الذى يأتى بعنوان Avatar: The Way Of Water، وتنتجه ديزنى بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، وذلك في أسبوعين فقط.

تتبع الفيلم حياة جيك سولى ونيتيرى بعد الزواج، حيث إن لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التى يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسى التى يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوى سالدانا، سيجورنى ويفر وستيفن لانج، بينما انضم إليهم إيدى فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الجزء الثاني من فيلم افاتار لاقى ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بالفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل،وأنه مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

ويشارك في بطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.