شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم: شعرت بإحباط بعد أول ألبوم.. وانطلاقتى جاءت بعد معرفتى بچى چى لمارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نانسي عجرم خلال استضافتها ببرنامج سهرانين والذي يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على On: "من المؤكد أننى أصبت بوقت إحباط ففى عام 98 كنت سجلت ألبوما ولم ينجح النجاح المتوقع، وكان والدي يقف جانبي دائما ويدعمني، ولكنه في الآخر لا يملك الخبرة الكافية في المجال، وكان لا يوجد أشخاص تساعدنا على ذلك، وأنا بطبعى لا أحب اللون الرمادي فإما أن أنجح أو لا أنجح، فكانت الفترة فترة ضياع بالنسبة لى فقررت الاعتزال وأن أجعل الغناء هواية ولكن والدي اعترض، إلى أن عرفت جي جي لمارا الذى اكتشفت أن زوجته كانت تحبنى جدا وتنبأت بنجاحي منذ البداية".

وعن أغنية "أخاصمك أه" كشفت نانسي أن تلك الأغنية لم تكن في الألبوم من الأساس، وكان الألبوم قد انتهوا منه بعدها سمعت الأغنية، وقرروا أن تضاف للألبوم وبالفعل نجحت نجاحا كبيراً وأصبحت هى أصل الألبوم.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.