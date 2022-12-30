شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي ونرمين الفقي تحضران حفل سعد لمجرد فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمتان هالة صدقى و نيرمين الفقى، حضور حفل النجم المغربى سعد لمجرد فى شرم الشيخ، و تفاعلت كل منهما على أغانيه وسط اجواء من البهجة بمناسبة احتفالات رأس السنة.

كما اختار النجم المغربى سعد لمجرد، أن يغنى أغنية " سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ واختار من أغاني الهضبة عمرو دياب أغنية" وحكايتك ايه" وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبيرخلال حفلة بشرم الشيخ .

وكان قد بدأ النجم المغربى سعد لمجرد، حفلة الغنائى فى شرم الشيخ بأغنية "عدى الكلام"، وقدم مع الأغنية استعراض راقص مع فرقته وسط تصفيق جميع الحضور، وحضر الحفل لفيف من نجوم مجتمع الفن والرياضة والاعلام .

وقال سعد عقب انتهاء الأغنية موجها كلامه لجمهور الحاضر : تحياتي وحبي لكم جميعا جمهوري العزيز وارسل لكم برسالة تحية من الشعب المغربي الي الشعب المصري وجماهيره العريقة .

والحفل هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف فى مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي تحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

وجدير بالذكر أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".