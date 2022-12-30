شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان عن دار القوة الناعمة للرعاية: حلم اتحقق ويشعر الفنانين بالأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن دار القوة الناعمة لرعاية فناني مصر على هامش حضورها الافتتاح، وقالت: "حلم بنحلم بيه من زمان جدا، بعد ما شوفنا واحدة من الممثلات العظماء ليها تاريخ مسرحي وفني هام مكنتش لاقية مكان تقعد فيه في آخر عمرها، دا حلم كتير من الفنانين وحسسهم بأمان، لأن لو أي حد احتاج حاجة هيلاقي مكان فيه رعاية طبية وفي كل حاجة".

وأضافت خلال حلولها ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع: "هيبقى فيه كمان حاجات تانية مكملة للدار الفترة الجاية، ودا إدى أمان لكبار السن من الفنانين، والناس المريضة، دا مكان ليهم مجاني وهيبقوا مع زمايلهم مش مهانين، فأنا مش عارفة أخفي سعادتي، وبشكر الأستاذ الراحل هشام سليم لأنه كان أحد أسباب إننا خدنا الأرض دي، وأستاذ أشرف عبد الغفور، وأشرف زكي، وصابرين، وكل الناس اللي تعبت في الدار".

وتابعت: "بتمنى إننا منوقفش على إننا فتحنا الدار وبس كدا، لا كمان نيجي، ونقعد مع زمايلنا المقيمين في الدار ونطمن عليهم، ونبسطهم زي ما بسطونا، كلنا اتعلمنا من الأكبر مننا، إن شاء الله تبقى حاجة مهمة ومحترمة، بشكر عليها الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، لأن الإمارات من الدول اللي بتحب مصر جدا"، مشيرة أنه يجب على الجمهور عدم الحكم على الفنانين من الشكل الخارجي ويكونون رحماء بهم.

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، مؤخرا تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.