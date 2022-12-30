كيف كانت ردة فعل دنيا بطمة بعد حصولها على حكم بتطليقها من محمد الترك؟

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها بحصولها على حكم بالطلاق من زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك.

يأتي ذلك بعد أن محكمة مغربية، يوم الخميس، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها.

وفي أول تعليق على حكم المحكمة، نشرت دنيا بطمة صورة لها وهي تلوّح بعلامة النصر عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث اكتفت بهذه الإشارة، ولم ترفقها بأي تعليق.

كما نشرت دنيا بطمة مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بتمارين رياضية وعلقت عليه كاتبة: “كوني امرأة قوية”.

ويأتي حكم المحكمة بعد عدة جلسات عقب احتدام الخلاف بين بطمة والترك منذ عدة أشهر، وخروج الأخير للعلن في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

ويرجع سبب طلاق دنيا بطمة من زوجها محمد الترك، إلى اتهامها إياه بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في تسويق حفلاتها بصفته مدير أعمالها، إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة