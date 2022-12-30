توقيف اندرو تيت في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - تم القبض على أندرو تيت في رومانيا بعد أن داهمت الشرطة منزله الفاخر فيما يتعلق بتحقيق في الاتجار بالبشر.

سيواجه أندرو ، الذي يصف نفسه بأنه كاره للنساء ، والذي اعتقل مع شقيقه تريستان ، استجواب فريق الجريمة المنظمة والإرهاب في البلاد.

وقال متحدث باسم تيت: ‘لا يمكننا تقديم أي تفاصيل في الوقت الحالي بشأن التقارير المزعومة عن اعتقالهم ؛ ومع ذلك ، فإن أندرو وتريستان تيت يتمتعان بأقصى درجات الاحترام للسلطات الرومانية وسيساعدان ويساعدان دائمًا بأي طريقة ممكنة.

يذكر أن أندرو تيت الإسلام كان قد أثار الجدل مؤخرا بعد اعلانه اعتناق الاسلام بعد ان بنى شهرته على أفكار متطرفة وتعليقات معادية للمرأة، واكتسب اهتمام وسائل الإعلام بشكل خاص بعد ظهوره في برنامج تلفزيون الواقع Big Brother عام 2016. ومنذ ذلك الحين أنشأ مساحة على الإنترنت حيث يدّعي أنه يعرف أسرار جمع الثروة ويقدم تعليقات مسيئة لفئات مختلفة من المجتمع.

ولطالما هاجم تيت النساء، وانتقد الأشخاص الذين يسعون للحصول على علاج للصحة العقلية.

وبسبب ذلك مُنع من “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك” بعد تصاعد المخاوف بشأن تأثيره على الملايين من متابعيه.

من هو أندرو تيت؟

إندرو تيت (35 عاماً)، بريطاني أميركي، تنافس دولياً باعتباره لاعباً محترفاً في رياضة الكيك بوكسينغ، لكن ظهوره في النسخة البريطانية من Big Brother قبل ست سنوات هو الذي منحه الشهرة ووفر مادة مغرية لوسائل الإعلام البريطانية.

وأزيل من البرنامج بعدما عرضت صحيفة “ذا صن” البريطانية على المنتجين شريط فيديو له وهو يضرب امرأة بحزام، وبرّر تيت الشريط بأن الضرب كان “بموافقتها”.

وفي عام 2017، قال إن الاكتئاب “ليس حقيقياً”، وأرجع الفضل إلى نفسه في علاج اكتئاب الناس باستخدام “حيل العقل”.