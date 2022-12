فنانة مصرية تعلن حصولها على المركز الثامن في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم.. من هي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية مي عمر حصولها على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، The 100 most beautiful faces of the world 2022، كأول مصرية تصل للنهائيات وتتفوق على بعض النجمات العالمية.

وعبرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر حسابها الرسمي على انستغرام، كاتبة:”سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم و حصولي علي المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات”.

وأضافت: وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التى حصلت علي المركز الـ ١٢، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات.

واختتمت مى حديثها بـ: “دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأولي إني كسبت في مسابقه عالمية مهمة زي دي والحاجه التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو إنتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء.

يذكر أن النجمة مى عمر واحدة من نجمات الصف الأول وقدمت عدد من البطولات فى السينما والدراما، وأكدت على موهبتها بعد نجاحها الكبير فى مسلسلها “لؤلؤ” ومسلسلها “نسل الأغراب”، ويعرض لها حاليا في السينمات فيلم “تحت تهديد السلاح”.