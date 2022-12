شكرا لقرائتكم خبر عن التوقعات تزداد بوصول AVATAR 2 إلى 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت التوقعات بأن يحقق الجزء الثاني من فيلم AVATAR إيرادات تصل إلى 2 مليار دولار على مستوى العالم، خصوصا بعد الانتعاشة التي شهدها عدد بيع تذاكر الفيلم بدور السينما خلال عطلة الأسبوع الماضية والأيام التي تلتها.

وذكرت صحيفة indiewire في تقرير أنه من الممكن أن تصل إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى 600 مليون دولار من شباك التذاكر بدور السينما الأمريكية، و2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير أن أرباح منتصف الأسبوع جاءت قوية جدًا، وتشير إلى أن فيلم جيمس كاميرون، سيمضي في طريقه لتحقيق أهدافه من شباك التذاكر، موضحا أن Avatar: The Way of Water حقق 23.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا في 27 ديسمبر الجاري، و74.6 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وهذه الأرقام هي أفضل علامة حتى الآن على أن الفيلم ذو الميزانية المرتفعة سيحقق الأرباح المأمولة.

ويشارك في بطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.