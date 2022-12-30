شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تطرح اليوم "أنا مشكلة" من ألبوم "حتة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الفنانة بشرى أغنية جديدة بعنوان "أنا مشكلة" من ألبوم "حتة تانية" اليوم الجمعة فى تمام الساعة 12 ظهرا، على قناتها على يوتيوب وجميع منصات الاستماع الإلكترونى.



أنا مشكلة

وكانت بشرى أعربت عن سعادتها البالغة بافتتاح دار رعاية خاص بالفنانين، وقالت خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على هامش حضورها افتتاح الدار: "أنا فخورة وسعيدة جدا إننا بنشوف دا دلوقتى، وبشكر الدكتور أشرف زكى ومجلس إدارة النقابة".

وأضافت: "هناك فنانين بسطاء، لأن كل المهن فيها درجات، وزى ما فيه فنانين معاها فلوس، فيه فنانين تانية ماتت فقراء، وفيه مش بيلاقو يجيبوا الدوا أو يشتروا كفن الموت، وفيه حالات مؤذية جدا إنسانيا، وفيه ناس بتسيب وراها عائلات وأسر وهم مهنتهم الوحيدة التمثيل ودي مهنة موسمية مش دايما فيها دخل مضمون".

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.