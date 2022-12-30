شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لـ"سهرانين": بحب راغب علامة منذ صغرى وعلقت صوره على حائط غرفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نانسي عجرم: "أنا أكبر إخواتي وكنا دائما نلعب سويا في المنزل ونخترع الألعاب كي نتسلى، وكان أمتع خروجة لنا وقت الإجازة نذهب عند خالتنا، وكنا حقيقي نستمتع بعكس الأطفال اليوم، أصبح الموبايل لا يفارقهم وهذا بالطبع سلاح ذو حدين، لذلك وضعت هذا العام قوانين صارمة لأولادي بألا يمسكوا الموبيل سوى ساعتين في اليوم، وكنت أتمنى أن يجربوا ألعابنا ونحن صغار ولكن من المؤكد أنهم لن يوافقوا".

وكشفت نانسي عجرم أنها كانت تحب النجم راغب علامة عندما كانت صغيرة وكانت قد علقت صورته فى غرفتها، وأول حفلة جمعتهما سويا كانت نانسي لم تكن مشهورة بعد ولكنها شعرت بحرج أن تذهب إليه وتخبره بإعجابها به منذ الصغر، كما قالت إنها أيضا تحب الفنان الكبير چورچ وسوف.

وتابعت عجرم خلال لقائها ببرنامج سهرانين، والذي يقدمه الفنان أمير كراره ويذاع على قناة on: "والدي كان يريد أن أتعلم كل شيء بدرى، فجعلني أبدأ الغناء في سن صغيرة جدا كما جعلني أتعلم السواقة وأنا في عمر 9 سنوات، ووالدي هو من اكتشف أن صوتي جميل عندما كنت أردد الأغاني وراء جدتي فبدأ يعلمني الغناء وبدأ يشترك لى فى برامج صغيرة فى بلدتنا وعندما يحضر له ضيوف كان ينادى علي ويجعلنى أغنى أمامهم".

وأضافت: "كنت بمدرسة لا تحب الغناء وكانوا دائما ينصحونني أن أتوقف عن الغناء ويقولوا لى كيف أسهر في الحفلات وأتي للمدرسة في اليوم الذي يليه باكرا وهذا من المؤكد سيؤثر على الدراسة، وما كان على والدي إلا أنه قام بنقلى على الفور لمدرسة أخرى، ومن حسن حظي أن المدرسة الجديدة كانت تحب الغناء وأقامت العديد من الحفلات التي غنيت فيها".

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.