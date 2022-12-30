شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تسعى لتقوية علامتها التجارية قبل نهاية العام بالبيجاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لوبيز قررت عدم إسدال الستار على عام 2022 إلا بتقوية علامتها التجارية الخاصة بها، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة أعلنت عنها من خلال وسائلها الخاصة على السوشيال ميديا، إذ نشرت فيديو لها وهى ترتدى بيجاما مصنوعة من الحرير لتتحدث عن أبرع المنتجات التي طرحتها في خط إنتاجها.

وذلك بعد عام ملىء بالأحداث الصاخبة للنجمة الشهيرة التي يبدو أنها لم تكتفى بما حدث لها على صعيد حياتها الخاصة من تطورات وزواج من بن أفليك، بالإضافة إلى حفلات على مدار العام، لتضيف إليهم اهتمامها بعلامتها التجارية بصورة أكبر.

لوبيز مع بن أفليك

وذلك بعدما شاركت جينيفر لوبيز بعض الأحداث البارزة من إجازتها مع زوجها بن أفليك وعائلتهما على إنستجرام خلال الأيام السابقة، حيث نشرت عددًا كبيرًا من الصور التي التقطت خلال عيدهم الاحتفالي الذي أقيم في منزل لوبيز الفخم في هامبتونز، وهذا الاحتفال بعيد الشكر يعتبر الاحتفال الأول لبن وجي لو بعد الزواج.

تضم مجموعة الصور عددا من أفراد الأسرة مثل شقيقتها ليزلي وليندا ، وبالطبع زوجها بن ، كل ذلك بينما كانوا يستمعون لأغنيتها The One ، كما يمكن رؤية لوبيز في لقطة سيلفي مُزيَّنة بفستان زهري بني أعطى أكثر من تلميح عن الأجواء المحيطة.

ووسط أجواء الاحتفال بعيد الشكر، استعادت المغنية جينيفر لوبيز ذكريات البومها عام 2002 أثناء حملتها الإعلانية لأحدث ألبوماتها الغنائية التي تستعد لطرحه خلال الفترة الحالية مثلما ظهر عبر فيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام واستعادات فيه ذكريات 20 عامًا مضت على اصدار البومها عام 2002 بصورة البوستر الخاص به.