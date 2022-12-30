شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: النموذج بتاعى مايكل جاكسون لأنه إنسان سابق عصره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صابر الرباعى الواحد لما بيتكلم مع مذيع غير لما يتكلم مع زميل، مشيرا إلى ان الشغف الموسيقى يولد مع الفنان، ويمكن تنمية ملكة الابداع والموهبة بالدراسة وتفاصيل معينة.

وأضاف خلال لقائه بالفنانة انغام ببرنامج أنغامى المذاع على قناة دى ام سى : الموسيقى بالنسبالى بحر ومهما مشينا فيه لا يمكن أن نكمله، لما بطلع على المسرح بدخل العالم الخاص بتاعى، ولا أحب ان أكون مؤدى وبالنسبالى حفلتى هي البروفة والحفلة الرسمية للناس وأدرس التفاصيل.

وتابع: انا تعلمت من عائلتى والبيئة التي عشت فيها إجمالا يحبون الجلسات العائلية وطلعت من هذا الجو وأخى عازف إيقاع أبى علمنى العود وامى تحب تغنى في إطار عائلى، وكل بذرة فنان تنطلق من الوالدين او المحيط الذى يعيش فيه، لم يكن الفن حلمى كنت أحب أسمع الاغانى واحفظ ، محمد عبد الوهاب كارم محمود أم كلثوم، بالإضافة إلى المطربين التوانسة بعدها دخلت العالم الغربى والأيدول بتاعى مايكل جاكسون لانه انسان سابق عصره انسان من كوكب آخر .

وأكمل : عندما حضرت حفلة من حفلات مايكل جاكسون قولت هل ممكن اعمل حفلة زى الأخ ده واكتشفت انها منظومة مش شخص لوحده ويبقى دائما من الناس الذين تعلمت متهم تفاصيل من أغانيهم.