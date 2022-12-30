شكرا لقرائتكم خبر عن "سينما الشعب" تستقبل فيلم "شلبى" ابتداء من 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، فى عرضه الأول ابتداء من 4 يناير، وتبلغ أسعار التذاكر 40 جنيها، والحفلات الصباحية 20 جنيها ما عدا الإجازات الرسمية سعر موحد 40 جنيها.

واحتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى بافتتاح فيلمهما الجديد "شلبى" فى دبى، وذلك وسط الجمهور العربى فى دولة الإمارات، وأيضا عدد من الأصدقاء الذين شاركوا كريم وبيتر لحظة عرض الفيلم منهم المخرج محمد سامي والمؤلف احمد طاهر ياسين، ويشارك في بطولة الفيلم روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح ومن تأليف مصطفى حمدي وقصة وإخراج بيتر ميمى، والعمل اجتماعي كوميدي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

وطرح صناع الفيلم الأغنية الرسمية له تحت عنوان "ابن البطة السودة"، غناء الفنان رامي جمال والمطرب أحمد سالم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعتبر فيلم شلبي هو التعاون الثالث بين كريم وبيتر ميمي في السينما بعد نجاحهما سويا من خلال فيلم "موسى" و"من أجل زيكو"، كما حققت أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" نجاحا كبيرا.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت إطلاق المرحلة السادسة من مشروع "سينما الشعب" يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع أعياد الميلاد، وقالت وزيرة الثقافة إن المشروع ينطلق في مرحلته الجديدة بعدد من المواقع منها "قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة"، مشيرة إلى أن العمل لنشر الثقافة السينمائية من خلال مشروع "سينما الشعب" يجرى بالتوازى مع إطلاق مشروع "السينما فى الجامعات" بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، والذى بدأ بجامعة المنصورة، وينطلق بثلاث جامعات أخرى قريباً.