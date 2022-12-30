شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تغنى "كامننا" فى برنامج "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنّت النجمة نانسي عجرم استديو برنامج سهرانين "كامننا" للنجم محمد فؤاد، وذلك أثناء استضافتها بالبرنامج الذي يقدمه الفنان أمير كراره ويذاع على قناة on، حيث تفاعل معها الجمهور أثناء غنائها، وذلك بعدما أكدت خلال اللقاء حبها الشديد لتلك الأغنية التي وصفتها بالغريبة، وأنها دائما تحب الأغانى غير المعتادة.

كما كشفت نانسي عجرم عن حبها لأغنيتها "لو سألتك أنت مصري"، وأنها تعتبر أن مصر هي بلدها الثاني، وكانت دائما تود أن تقدم أغنية لها، حتى سنحت الفرصة عندما كانت تجتمع بالملحن وليد سعد وعرض عليها الأغنية، ومنذ اللحظة الأولى أحبت الأغنية وقررت أن تغنيها وحققت الأغنية نجاحاً كبيرا، وكانت تطلب منها حتى في الأفراح المصرية.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.