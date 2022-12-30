شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم لـ"سهرانين": مصر شهدت تطورا كبيرا فى وقت قصير برغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نانسي عجرم خلال استضافتها في برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على on: "أول مرة جئت لمصر منذ عشرين عاما، ودائما عندما أجي لمصر أشعر وكأنني في بيتي الثاني، ومصر مؤخرا تشهد تطورا كبيرا في وقت قصير جدا، بالرغم من أن هناك صعوبات تمر بها، ولكن هذا يدل على أن المصريين يحبون أرضهم كثيرا، وانتماؤهم لها كبير".

وأضافت نانسي: "أحب الأكل كثيراً وأكثر الأكلات المصرية التي أحبها الكشري والحمام المحشي، ودائما أصدقائي المصريون بيعزموني على الحمام المحشي عندما أزور مصر".

وتابعت: "كما أحب مشاهدة الأفلام القديمة وأعيش حالتها وأبكي معهم وأفرح معهم، ومن أكثر الأفلام التى أحبها (إسماعيلية رايح جاي) وبحب صوت محمد فؤاد وأشعر أن له هوية كما أحب الفنان محمد هنيدى".

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.