شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح "احنا فى حتة تانية" من ألبوم "معايا هتبدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامى صبري رابع أغنية من ألبومه الجديد "معايا هتبدع"، والتى تأتى بعنوان "احنا فى حتة تانية"، وذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، الأغنية كلمات "محمد القياتي، ألحان رامى صبري، توزيع مكس، وماستر طارق توكل.

ونشر رامى صبرى فيديو الأغنية على حسابه على "فيس بوك" وعلق: "احنا فى حتة تانية.. رابع أغنية من ألبوم معايا هتبدع دلوقتى على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية".

واحتفل مؤخرا رامى صبرى بتصدر أغنيته الجديدة "يمكن خير" تريند يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحها، حيث نشر صورة من تصدر الأغنية من خلال حسابه على موقع توتير وعلق عليها بـ"فى أول 24 ساعة رقم 1 فى اليوتيوب".

ويضم ألبوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها من 20 ديسمبر الجارى ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة هي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

ويضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدع" 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهى الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 31 ديسمبر، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم وسيتم طرحها يوم 2 يناير.

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، وسيتم طرحها 4 يناير المقبل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى، وسيتم طرحها 6 يناير المقبل.