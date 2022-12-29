شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "ما تيجى نفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "ماتيجي نفك"، والأغنية كلمات ولحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.



ما تيجي نفك

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح برومو أحدث أغنياته "سينجل"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وكان عمرو دياب قد طرح برومو أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأحيا مؤخرا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره ومحبيه، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وتألق الهضبة عمرو دياب، خلال حفله الغنائي الذى أحياه مؤخرًا فى ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ9" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.