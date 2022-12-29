شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى عن افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية الفنانين: فكرته إنسانية وحنونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة عبير صبرى الفنانين على خطوة نقابة المهن التمثيلية فى افتتاح دار رعاية خاصة بالفنانين، وقالت خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على هامش حضورها الافتتاح: "مبروك لينا كلنا وللإنسانية كلها حاجة جميلة زي دي تحصل عن طريق النقابة".

وأضافت: "دار القوة الناعمة لرعاية فناني مصر صرح كبير حلو وفكرته حلوة وحنونة، أنا مبسوطة بيه جدا، لأن مش كل الفنانين عندهم ملايين ولا الكلام دا كله، ولو موجود فده نسبة قليلة، بالفعل عدد كبير من الفنانين محتاجين الخطوة دى، لو حد محتاج ده فى أى توقيت في حياته هيلاقي ده، وكل سنة وكل الناس بخير".

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، مؤخرا تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.