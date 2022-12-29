شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يدعو لـ إسعاد يونس: "ادعوا لإسعادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الفنان القدير صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه للدعاء إلى النجمة إسعاد يونس بعد تعرضها لأزمة صحية، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "ادعوا لإسعادنا… تقوم بألف سلامة وترجع برنامجها وتسعدنا".



صلاح عبد الله

أجرت صباح أمس الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على سلم منزلها.

ونقلت إسعاد يونس بشكل عاجل إلى المستشفى وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهى الآن فى مرحلة التعافى، وطلبت الفنانة إسعاد يونس من متابعيها ومحبيها عبر صفحتها على "فيس بوك" الدعاء لها بالشفاء.

من ناحية أخرى ، يحل النجم محمد حماقى ضيفا على قناة dmc، مع الفنانة إسعاد يونس، فى سهرة خاصة احتفالا برأس السنة الميلادية، يومى السبت والأحد المقبلين، فى تمام الساعة 11 مساء.

يتحدث حماقى خلال اللقاء عن مسيرته الغنائية الممتدة لنحو 20 عاما، وتفاصيل التغيرات التى طرأت على حياته الشخصية والمهنية حتى الآن بعد دخول مجال الغناء.

كما يتحدث عن علاقته بوالده الراحل، وطفولته ونشأته، ويروى العديد من المواقف من حياته الشخصية والمهنية. وكذلك علاقته بنجوم الفن فى الوسط الغنائي، على رأسهم الفنان محمد منير.

ويقدم محمد حماقى خلال اللقاء العديد من أغنياته الناجحة، وتشاركه إسعاد يونس الغناء فى بعضها داخل الاستوديو.