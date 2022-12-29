شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن افتتاح دار القوة الناعمة للرعاية: كرامة الفنان فوق كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة بافتتاح دار رعاية خاص بالفنانين، وقالت خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على هامش حضورها المهرجان: "أنا فخورة وسعيدة جدا إننا بنشوف دا دلوقتى، وبشكر الدكتور أشرف زكى ومجلس إدارة النقابة".

وتابعت: "أنا بشوف إن أشرف زكي استثنائى فى إنسانيته وحرصه على دعم الفنانين، إنهم يقفوا بجوار بعض، ووجوده فى كل المحافل والمواقف الإنسانية أولا، ودى تانى حاجة بعد مهرجان الدراما، ومبسوطة إننا عملنا حاجة زي دي"، مشيرة "هناك فنانين بسطاء، لأن كل المهن فيها درجات، وزى ما فيه فنانين معاها فلوس، فيه فنانين تانية ماتت فقراء، وفيه مش بيلاقو يجيبوا الدوا أو يشتروا كفن الموت، وفيه حالات مؤذية جدا إنسانيا، وفيه ناس بتسيب وراها عائلات وأسر وهم مهنتهم الوحيدة التمثيل ودي مهنة موسمية مش دايما فيها دخل مضمون".

وذكرت: "وإحنا منقبلش الإهانة لناس أعطت الفن، وأسعدت الناس سنين طويلة، وكرامة القنانين فوق كل شيء، وأنا سعيدة بالدار، عشان هنشوف أد أي فيه احترام، ودار المسنين دي أهم بكتير من الاحتفالات اللي بنعملها".

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر، مؤخرا تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.



بشرى وعلي الكشوطي

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.