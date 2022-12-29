شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حسن عبد المجيد: والدى أجرى كل الفحوصات اللازمة والحمد لله بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آية حسن، ابنة الفنان حسن عبد المجيد تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد عثورها عليه مساء أمس، وقالت لـ"الخليج 365" إن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، وهو بخير الآن فى المنزل.

وأشارت إلى أنه بعد عثورهم عليه أدخلوه إلى المستشفى، لعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة، متابعة: "وبعد ما اتأكدنا إن كل حاجة طبيعية خرجنا من المستشفى وعدنا إلى المنزل، وهو دلوقتى بخير الحمد لله، ولسا صاحى من شوية وصحته كويسة".

وكانت آية حسن عبد المجيد قد أشارت إلى أن والدها تعرض لانخفاض مستوى السكر في الدم بسبب عدم تناوله للطعام مما عرضه للإغماء داخل سيارته، وتعرضه لسرقة هاتفه المحمول وأمواله، وبعد عثور عدد من الأشخاص عليه، أسعفوه حتى تمت إفاقته ودلهم على منزل أحد أصدقائه.

يذكر أن الفنان حسن عبد المجيد قال خلال حلوله ضيفًا فى برنامج "من مصر": "أحمد منيب كان بالنسبة لى نقلة نوعية لإنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر فى شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح"، مشيرا إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".