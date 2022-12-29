شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تتمنى الشفاء العاجل لـ إسعاد يونس وتدعو لها: اذهب البأس رب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إسعاد يونس تعرضت لإصابة بعد سقوطها على سلم منزلها، وتمنت الفنانة الكبيرة شريهان الشفاء العاجل للنجمة إسعاد يونس بعد إجرائها عملية جراحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليها: "له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

إسعاد يونس تجرى جراحة تغيير مفصل

وكانت الفنانة إسعاد يونس أجرت عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على سلم منزلها، وكتب الحساب الرسمي لها على "الفيسبوك": "أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عمليه جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء".



شريهان واسعاد يونس

إسعاد يونس تستضيف حماقي

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تستضيف في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم السبت المقبل النجم محمد حماقي، الساعة 11 مساء، ضمن حلقات الاحتفال بالسنة الجديدة، ويتحدث "حماقي" خلال الحوار عن بداياته الفنية وعلاقته بوالده وبالكينج محمد منير، كما يقدم عددا من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره.

إسعاد يونس تنتظر عرض فيلم "اتنين للايجار" الذي تشارك به، وهو من بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد لطفي وسلوى محمد علي وإيمان السيد وثراء جبيل، وتظهر إسعاد يونس، وميرهان حسين، وناهد السباعى، وايناس مكى، ضيفات شرف، ومن تأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.