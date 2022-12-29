شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الوسية يلتقى بصديقه عمرو محمد على بعد أكثر من 30 سنة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان أحمد عزت بطل مسلسل الوسية صديقه ورفيق طفولته الفنان عمرو محمد على الذى شاركه بطولة المسلسل وذلك بعد مرور أكثر من 30 عاماً على عرض المسلسل، وعلى آخر لقاء جمعهما.

وتواصل الفنان أحمد عزت الذى جسد شخصية الدكتور خليل فى طفولته بمسلسل الوسية مع رفيق طفولته الفنان عمرو محمد على بعد انفراد الخليج 365 الذى ظهر خلاله شقشق مسلسل أرابيسك بعد غيابه عن الأضواء لأكثر من 17 عاماً، حيث كان عمرو وعزت من أشهر أطفال الفن وجمعتهما العديد من الأعمال قبل مسلسل الوسية، ومنها مسلسل ليالى الحلمية الذى جسدا خلاله شخصيتى عادل وعلى البدرى، ومسلسل الوجه الآخر وكلها من إخراج المخرج الكبير اسماعيل عبدالحافظ، إضافة إلى عدد كبير من الأعمال الفنية.

ورحب الفنان عمرو محمد على والذى تسببت إصابته بمرض التصلب المتعدد فى عدم قدرته على الحركة وعدم الخروج من منزله طوال السنوات الماضية بزيارة صديق طفولته، وتحسنت حالته المعنوية بهذه الزيارة التى اتسمت بالود الشديد، واستعاد الصديقان اللذان لم يلتقيا منذ عام 1990 ذكريات الطفولة، والتقطا عدداً من الصور.

وعن هذه الزيارة قال الفنان أحمد عزت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لم يكن يعرف شيئاً عن صديق طفولته عمرو محمد على الذى اختفى بشكل مفاجئ حتى شاهد حواره مع تلفزيون الخليج 365، مؤكداً أنه جمعتهما عشرة عمر وعدد من الأعمال الفنية، وأكد عزت أنه رأى صديقه راضياً صابراً محتسباً رغم مرضه.

وتابع :"عمرو كان يتميز عن أبناء جيلنا بأنه صاحب قلب جرئ وعنده لباقة فى اللسان وتنوع فى الصوت، وكان يقدر يعمل كل حاجة، موهوب بمعنى الكلمة".

وأضاف الفنان أحمد عزت :" أنا بطلت بعد الوسية وهو كمل وكسر الدنيا بدور شقشق فى مسلسل أرابيسك، وكنا نتوقع له مستقبل فنى كبير، لكن المرض أثر على مسيرته".

وأوضح بطل الوسية أن أهم ما يميز عمرو هو حالة الرضا التى يتعامل بها مع مرضه، حيث يرى فى هذا الابتلاء محبة من الله وأنه قال له :" يمكن المرض حفظنى من حاجات كانت هتغضب ربنا"، مؤكداً رضاه التام بقضاء الله، وتحسن حالته النفسية والمعنوية بعد شعوره بمحبة الناس ودعواتهم له عقب حواره مع الوم السابع، وسعادته برد فعل الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ومكالمته له ومنحه عضوية النقابة والتعهد بمتابعة علاجه.

وكان تلفزيون الخليج 365 انفرد منذ أيام بحوار مع الفنان عمرو محمد لى الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك لبرنامج حكايات زينب، حيث كشف عن أسباب غيابه عن الأضواء منذ أكثر من 17 عاما بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد، وناشد الدكتور أشرف زكى الاهتمام بحالته، وفور إذاعة الحوار استجاب نقيب الممثلين بشكل سريع وتواصل معه وقرر منحه عضوية عاملة بالنقابة مع معاش استثنائى ومتابعة حالته الصحية وما يحتاجه من علاج.