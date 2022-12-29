“بيرجّع كرامته لأنها كذابة وشوية وهيقلبها” .. ممثلة شهيرة تدافع عن حسام حبيب وتهاجم شيرين عبد الوهاب في تعليق صادم

كتب امير فتحي في الخميس 29 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - علّقت الممثلة سارة نخلة على ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة اللبنانية بيروت برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وهي ترقص بشكل هستيري على أنغام إحدى أغنياتها .

وصدمت سارة نخلة المتابعين بتعليقها الذي دافعت فيه عن حسام حبيب وهاجمت على شيرين عبد الوهاب، فكتبت في تعليق لها على منشور لأحد أصدقائها تضمن صورة للثنائي: “بص يا عزيزي، حسام ابن عيلة وشاطر ومثقف ودارس جامعة محترمة” .

تابعت: “ومش شبه شيرين خالص يعني، هي ولا حاجة مما ذُكر اصلا .. بس اللي بيحصل دلوقتي ده مش حب، هو دلوقتي بيرجع كرامته وبيثبت للناس إنها كذابة والناس بقت عارفة ده طبعا .. ده مش حب، شوية وهيقلبها” .

وكانت قد أثارت شيرين حالة من الجدل مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت به وهي تقف على أحد الكراسي داخل ملهى ليلى وتغني على أنغام أغنيتها “آه يا ليل” وترقص بشكل هستيري أمام زوجها والحاضرين وسط تشجيعهم لها وقيام البعض بتصويرها .

وفي فيديو آخر ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني أغنيتها “صبري قليل” وتوجه الحديث مازحة إلى حسام حبيب، الذي بادلها بالضحك والتصفيق .