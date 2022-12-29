هند عاكف: “حرام وعيب اللي بيحصل ده”

كتب امير فتحي في الخميس 29 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - أعلنت الفنانة هند عاكف عن دعمها للفنانة وفاء مكي، وذلك بعد كشف الأخيرة عن معاناتها وسوء أوضاع معيشتها نتيجة تراكم الديون عليها وعدم قدرتها على قضاء احتياجاتها الأساسية وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم الاستعانة بها في أية أعمال فنية .

كتبت هند عاكف في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “دي قضية جيل بالكامل، أحب أضم صوتي لصوتك يا وفاء .. أدعم الفنانة وفاء مكي وأدعم كل زملائي وجيلي اللي أتظلم وقاعد في البيت” .

تابعت: “حرام وعيب اللي بيحصل ده، هو لازم نطلع نتكلم ونشتكي ونشرح ظروفنا وأسرار بيوتنا علي السوشيال ميديا عشان نشتغل .. من المسؤول عن ذلك؟، ولحد إمتى هيستمر الوضع الغلط ده، إحنا جيلنا تعب كتير وشال مسلسلات وأعمال فنية كتير ناجحة” .

أضافت: “بطالب المسؤولين عن صناعة الفن وعمل المسلسلات والأعمال الفنية التدخل السريع لوجود حلول سريعة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة الكثير من الفنانين والمبدعين” .

واختتمت الفنانة هند عاكف منشورها قائلة: “ويكون في عدالة في توزيع الأدوار في المسلسلات والأعمال الفنية علي جميع الممثلين .. بجد إحنا في أزمة كبيرة وكارثة بمعني الكلمة” .

وكانت قد كشفت الفنانة وفاء مكي عن سوء الظروف والأوضاع التي تمر بها في الفترة الحالية بسبب قلة العمل وضيق الحال ومعاناتها في البحث عن طعام ودواء لنفسها ولوالدتها المريضة .

قالت وفاء مكي في تصريحات ل “العربية.نت” أنها ليس لديها عمل أو مصدر رزق لتنفق منه على نفسها ووالدتها المريضة بالسرطان ولا تستطيع الحركة .

واستغاثت “مكي” طالبة المساعدة على مواجهة أزمتها وظروفها، مشيرة إلى أنها كانت قد حصلت على قرض بقيمة 31 ألف جنيه وسلفة من نقابة الممثلين لكي تخرج من أزمتها وتقوم حاليا بالسداد لكنها لم تتمكن من ذلك .

أضافت أن سبب عدم قدرتها على سداد قيمة القرض والسلفة يرجع إلى تراكم الديون عليها وارتفاع أسعار علاج والدتها .

ولفتت وفاء مكي إلى أن منزلها لا يوجد به طعام وتظل لأيام تعاني من الجوع لعدم توافر أموال معها، وأنها تظل ليومين تجمع مبلغ 5 جنيهات لكي تستطيع شراء كيس من الخبز لوالدتها .

فيما أعربت الفنانة المصرية عن غضبها من تجاهل الوسط الفني لها وعدم الاستعانة بها في أية أعمال فنية، على الرغم من تاريخها الفني وتقديمها لأعمال كثيرة مع أشهر نجوم الفن سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، والتي كانت تحمل أهدافا لتحقيقها وساهمت في تغيير بعض القوانين .

وطالبت وفاء مكي بمساعدتها في العودة إلى العمل لكي تتغلب على ظروفها المادية الصعبة، مؤكدة على أن عددا من الفنانين يعانون نفس الأمر بسبب قلة العمل ويتم تجاهلهم، وأنها طلبت من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كثيرا البحث عن عمل لها ووعدها ولكن لم يحدث شئ حتى الآن .