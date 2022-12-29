شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنفى اعتذارها عن فيلم "تاج": لم يعرض على من الأساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة هنا الزاهد على الأخبار المتداولة حول اعتذارها عن المشاركة فى فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، مشيرة إلى أنها لم تتلق عرضا من الأساس للمشاركة فى العمل.

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية استورى على حسابها على "إنستجرام": "الأخبار اللى بتنزل على اعتذارى عن فيلم تامر حسنى الجديد غير صحيحة للأسف، أنا متعرضش على الفيلم من الأساس، وكنت محظوظة إنى اشتغلت فى فيلم "بحبك" اللى خدت عليه لحد دلوقتى جائزتين".



هنا الزاهد

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في بطولة فيلم "بحبك" مع الفنان تامر حسني، والذي عرض الفترة الماضية في السينمات المختلفة، وتخطت إيراداته الـ 55 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وأصبح فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى الأعلى حصداً للإيرادات فى تاريخ السينما العربية، حيث أكدت شركة سينرجى فيلمز المنتجة والموزعة للفيلم لـ"الخليج 365" أن فيلم "بحبك" استطاع احتلال المركز الأول بقائمة الإيرادات بالوطن العربى، وذلك بعدما حقق الفيلم 2 مليون و500 ألف مشاهدة خارج مصر، إضافة إلى حصده إيرادات بلغت 55 مليوناً و600 ألف جنيه، وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ السينما العربية.

وفي سياق آخر تألقت الفنانة هنا الزاهد أمس خلال مشاركتها في احتفالية "قادرون باختلاف" النسخة الرابعة، وقيامها بتجسيد دور مدرسة موسيقى لعدد من ذوي الهمم، خلال مسرحية "قادرون" التي عرضت خلال الاحتفالية، بمشاركة الفنان الكبير محمود حميدة، وعمرو وهبة، وغناء النجم حسين الجسمي.