شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حسن عبدالمجيد: سرقوا فلوسه وموبايله.. وولاد الحلال أسعفوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آية حسن ابنة الفنان حسن عبد المجيد كواليس الأزمة الصحية التي تعرض لها والدها أمس، وقالت إن والدها مصاب بمرض السكري منذ 30 عامًا، وأن الأزمة التي تعرض لها بسبب أنه كان في الخارج بالعمل طول اليوم دون تناول أي شيء مع أخذه لجرعة "الأنسولين" المعالجة للسكر، فسببت له انخفاض في معدل السكر بالدم.

وتابعت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "خرج من البيت قبل الضهر وآخر مكالمة ليا معاه كانت الساعة 5، بس لقيت لسانة تقيل في الكلام، وبعدها فقدت التواصل معاه، وعرفت بعدها إن نسبة السكر في الدم انخفضت وهو سايق وبدأ يفقد وعيه ويدخل في غيبوبة سكر، فقام حد وهو مش في وعيه سرق فلوسه والموبايل عشان كدا فقدنا التواصل معاه".

وأشارت ابنة الفنان حسن عبد المجيد أن بعد تعرضه للإغماء وجده بعض الأشخاص الذين تعرفوا عليه، متابعة: "وجبوله دكتور وعملوله إسعافات لحد ما بدأ يفوق، وكان في فيصل وقتها دلهم على أقرب مكان لحد من صحابه هناك، وودوه للمكان واتواصل معانا واحنا روحناله، كنا بندور عليه من 6 ل 12 حوالي 4 ساعات في كل الأماكن لحد الحمدلله ما تم العثور عليه".

وكان حسن عبد المجيد قال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "من مصر": "أحمد منيب كان بالنسبة ليا نقلة نوعية لأنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر في شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح"، مشيرا إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".