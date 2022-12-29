ممثلة مصرية شهيرة تشن هجوما لاذعا على الرجال: “متربتش ومش متعودة تشيل مسئولية”

كتب امير فتحي في الخميس 29 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - شنت الممثلة هبة عبد العزيز هجوما على الرجال، مشيرة إلى أنهم لديهم مشاكل في التربية وهي التي نتج عنها السلوكيات والتصرفات التي تراها من البعض .

قالت هبة عبد العزيز في لقائها مع الإعلامي سعيد جميل في برنامج “أنا سعيد” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”: “الرجالة متربتش بكل صراحة، الرجالة اتربت غلط فطلعوا مش متربيين” .

فيما علق الإعلامي سعيد جميل على ذلك بأن الأم التي فرقت في تربيتها بين الصبي والفتاة، تسببت في حدوث تأثيرات على الفتاة وهو ما جعل لديها “عقد” نفسية على حد وصفه .

وتابعت هبة عبد العزيز: “أنا بنت على 3 ولاد، وأنا معاك إن سوء التربية من الأم فيه عندنا حاجة في النشأة غلط .. هتلاقي الأم بتعلم البنت ازاي توضب سريرها وتنظم حياتها، الحاجات الصغيرة دي بتعلمها إزاي تبقى مسئولة وتعتمد على نفسها” .

أضافت: “في حين إن احنا مبنعملش مع الولد كده، الولد يقوم من على سريره يروح الجامعة ويسيب الدنيا متبهدلة .. الحاجات الصغيرة دي بتطلع بني آدم غير مسئول” .

واصلت حول سبب خوف الرجال من الزواج: “عشان المسئولية ، مش متعود على المسئولية .. فيه رجالة كتير دلوقتي بتخاف تتجوز وبتتجوز كبيرة علشان خايفين من المسئولية وانتو سبب النكد .. أنا أخويا مثلا مستحيل يشيل كوباية من مكانها إلا لو مراته تعبانة بتموت” .