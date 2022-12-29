شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إيتالو بيتيول مبتكر الرسوم المتحركة "شابى شابو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى إيتالو بيتيول مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة "شابى شابو"، التى اشتهرت فى سبعينيات القرن الماضى، عن 96 عاماً داخل منزله فى أنيان جنوب فرنسا، حسب ما أعلن أحد أقارب المخرج المتحدّر من إيطاليا.



إيتالو بيتيول



شابي شابو

ونقل بيان لشركة "ماجيك" التي تحوز حقوق نشر "شابي شابو" عن إيريك فالان، وهو مساعد وصديق للعائلة، قوله إنّ الرجل التسعينى "توفى بسلام"، بحسب ما ذكرت فرانس برسن وبدأ عرض سلسلة "شابي شابو "Chapi Chapo، التى تتناول شخصيتى صبى يرتدي الأزرق وفتاة ترتدي اللون الزهري ويعتمران قبعتين كبيرتين، في 16 أكتوبر 1974.

وأشار البيان إلى أنّ قصص الشخصيتين في المسلسل، مؤلف من 60 حلقة تمتد كلّ منها على 5 دقائق "عُرضت في مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى الولايات المتحدة حيث بُثّت عبر قناة "نيكلوديون".

وكان إيتالو بيتيول المتخصص في تقنية إيقاف الحركة التي هي عبارة عن تحريك الرسوم والصور أمام الكاميرا لتظهر وكأنها تتحرك ذاتياً، يطمح أساساً لأن يصبح رساماً.

ولتحقيق حلمه هذا سافر إيتالو المتحدر من ترييستي الإيطالية إلى فرنسا عام 1947 برفقة صديقه ستيفانو لوناتي، وكانا متخرجين حديثاً من كلية الفنون الجميلة في ميلانو.