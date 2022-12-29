شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمى يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم شلبى فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى بافتتاح فيلمهما الجديد "شلبى" فى دبى، وذلك وسط الجمهور العربى فى دولة الإمارات، وأيضا عدد من الأصدقاء الذين شاركوا كريم وبيتر لحظة عرض الفيلم منهم المخرج محمد سامي والمؤلف احمد طاهر ياسين، ويشارك في بطولة الفيلم روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح ومن تأليف مصطفى حمدي وقصة وإخراج بيتر ميمى، والعمل اجتماعي كوميدي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

وطرح صناع الفيلم الأغنية الرسمية له تحت عنوان "ابن البطة السودة"، غناء الفنان رامي جمال والمطرب أحمد سالم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعتبر فيلم شلبي هو التعاون الثالث بين كريم وبيتر ميمي في السينما بعد نجاحهما سويا من خلال فيلم "موسى" و"من أجل زيكو"، كما حققت أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" نجاحا كبيرا.



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي



العرض الخاص لفيلم شلبي في دبي