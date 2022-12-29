نقل إسعاد يونس إلى المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة

كتب امير فتحي في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:51 صباحاً - كشف الحساب الرسمي للفنانة إسعاد يونس على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” عن تعرضها لإصابة في منزلها نتيجة سقوطها من على “الدرج”، وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة “تغيير مفصل” .

وورد في تفاصيل ما حدث معها وعمليتها الجراحية التي أجرتها كما ذكر الحساب ما يلي: “أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض” .

تابع: “بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن أيضا على المنشور بدعواتهم بالشفاء العاجل للفنانة إسعاد يونس، جاء من بينهم كلا من الفنانين: ليلى علوي، ليلى عز العرب، شيكو، صبا مبارك، منال سلامة، بدرية طلبة، صفاء جلال وغيرهم .

وفي سياق آخر يحل الفنان محمد حماقى ضيفا على قناة dmc، مع إسعاد يونس فى سهرة خاصة ببرنامج “صاحبة السعادة” احتفالا برأس السنة الميلادية يومى السبت والأحد المقبلين فى تمام الساعة 11 مساء .

يتحدث “حماقى” خلال اللقاء عن مسيرته الغنائية الممتدة لنحو 20 عاما، والتغيرات التى طرأت على حياته الشخصية والمهنية حتى الآن بعد دخول مجال الغناء .

كما يتحدث عن علاقته بوالده الراحل وطفولته ونشأته، ويروى العديد من المواقف من حياته الشخصية والمهنية .. وكذلك علاقته بنجوم الفن وعلى رأسهم الفنان محمد منير .