شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدى تنتهى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة الكبيرة سهير المرشدى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "ضرب نار" أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، وإخراج مصطفى فكرى، حيث تظهر خلال العمل كضيفة شرف.

وقالت الفنانة الكبيرة لـ الخليج 365 إنها وافقت على الظهور كضيفة شرف والعودة للتمثيل من أجل الخروج من أحزانها على فراق شقيقتها الكاتب الكبيرة الراحلة زينب منتصر، كما أنها تحب ياسمين عبد العزيز، وتعشق الدراما الصعيدية وكل هذه الأسباب كانت الدافع لها من أجل العودة.

سهير المرشدي تُجسد دور والدة أحمد العوضي الذي سيظهر بدور "الكوماندا جابر أبو شديد"، إذ ستؤدي دور امرأة صعيدية تعيش في سوهاج، ومسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

يذكر أن الفنانة سهير المرشدي كانت قد كرمت في الدورة الأخيرة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال حفل الافتتاح ومنحت أرفع وسام للتكريم وهو التانيت ، شعار مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وكرم معها عدد من نجوم المسرح العربي من دول عربية متعددة.