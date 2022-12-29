شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعود لاستئناف تصوير "العمدة" 5 يناير للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم محمد رمضان لاستئناف تصوير مسلسله الجديد "العمدة" يوم 5 يناير المقبل، وذلك بسبب انشغاله بعدة حفلات غنائية فى الأعياد والكريسماس، حيث صور انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، المسلسل قصة محمد سامى، ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

وصور النجم محمد رمضان المشاهد الداخلية فى مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بقيادة المخرج محمد سامى، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذى تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقى، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى هو الديكور الأساسى للمسلسل الذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

يشار إلى أن محمد رمضان ينتظر عرض حلقته مع منى الشاذلى ليلة رأس السنة، حيث يظهر أولاده معه لأول مرة فى أول ظهور إعلامى، ومن المقرر أن يتحدث رمضان عن مسلسله الجديد، عن أحدث أغانيه، كما يقدم العديد من الاسكتشات عن الراحل الفنان أحمد زكى.