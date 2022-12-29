شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستكمل تصوير "مهمة فى سهل حشيش" مطلع العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة ليلى علوى لاستئناف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "مهمة فى سهل حشيش" فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل بعد الانتهاء من إجازة الكريسماس وأعياد العام الجديد، وذلك بعدما توقف تصوير العمل خلال الفترة الماضية لانشغال معظم الفنانين المشاركين في البطولة بأعمال أخرى والسفر خارج مصر.

فيلم "مهمة في سهل حشيش" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، طه دسوقى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميديى حول ليلى علوى التي تعمل موظفة في بنك ومتزوجة من بيومى فؤاد ويسافران إلى سهل حشيش ويقيمان في فندق وتحدث لهما العديد من المفارقات الكوميدية.

ويجمع فيلم "مهمة في سهل حشيش" معظم فريق عمل فيلم "ماما حامل" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو المؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم وليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى، حيث حقق العمل نجاحاً ملحوظاً وقت عرضه، ودارت أحداثه حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

آخر أعمال ليلى علوى

وكان آخر أعمال ليلى علوى في السينما فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه في شهر أغسطس 2021، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ نهى صالح، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، كانت قد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "دنيا تانية"، وشارك فى البطولة كل من مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي، وغيرهم نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، المسلسل تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار الثلاثي حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.