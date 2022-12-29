شكرا لقرائتكم خبر عن خطة سامح عبد العزيز لتصوير مسلسل "رمضان كريم 2" و"جميلة" فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير جزء كبير فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم"، قبل بدء تصوير مسلسله الآخر "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج، والذى انطلق مطلع الشهر الجارى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، وأصبح عبد العزيز منشغلاً بتصوير العملين في نفس الوقت.

ووضع سامح عبد العزيز خطة لاستمرار العملين دون توقف، حيث قرر إسناد مهمة إخراج مسلسل "رمضان كريم 2" للمخرج المنفذ للعمل شادى يشرى وذلك في الأيام التي ينشغل فيها بتصوير "جميلة"، فيما يعود عبد العزيز لـ"رمضان كريم" في الأيام التي يتوقف فيها تصوير مسلسل "جميلة" وذلك حتى ينتهى من المسلسل الأول.

مسلسل "رمضان كريم" عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان رمضان 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثانى، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد على، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسنى وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما مسلسل "جميلة" فهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

ويسجل مسلسل "جميلة" التعاون الثانى على التوالي بين المخرج سامح عبد العزيز والنجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل بعدما قدموا العام الماضى "يوتيرن" وشارك في بطولته توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين.