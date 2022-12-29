شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الزاهد دكتورة وخطيبة محمد عبد الرحمن فى فيلم "البطة الصفرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد تصوير أول مشاهدها فى فيلم "البطة الصفرا" مع غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "رانيا" وهى دكتورة وخطية محمد عبد الرحمن، وتكون بينهما علاقة كوميدية غريبة مليئة بالمواقف.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

وفى سياق آخر تنتظر فرح الزاهد استئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "مهمة فى سهل حشيش" خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، طه دسوقى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتظهر فرح الزاهد كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد والمقرر عرضه في صيف 2023، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين وهو قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال فرح الزاهد، مسلسل "سوشيال" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر فبراير الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، تامر فرج، كريم سرور، جنا صلاح ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسا على عقب.