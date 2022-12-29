شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الجزء الثاني من فيلم Avatar تقترب من المليار دولار في أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إيرادات الجزء الثاني من فيلم Avatar من تحقيق المليار دولار الأول حول العالم، وذلك في أسبوعين فقط من طرحه، وهو العمل الذي يأتي بعنوان Avatar: The Way Of Water، والذي تنتجه ديزني بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول.

تتبع الفيلم حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما انضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الجزء الثاني من فيل افاتار لاقى ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل،وأنه مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

ويشارك في بطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.