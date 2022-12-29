شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء ضيف شرف مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد علاء فى مسلسل "بطن الحوت"، بطولة الفنان محمد فراج، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، حيث يشارك كضيف شرف فى أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة، حيث صور علاء عدة مشاهد من دوره فى المسلسل، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

وانتهى الفنان محمد فراج من تصوير الديكور الأولى من مسلسله الجديد "بطن الحوت"، من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، حيث جمعت المشاهد التي صورت كلاً من: فراج وأسماء أبو اليزيد وباسم سمرة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى ديكورات جديدة خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة "بطن الحوت" بجانب محمد فراج كل من أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، بسمة، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج، وعد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

وعرض لمحمد فراج مسلسل "الغرفة 207" على إحدى المنصات الرقمية، مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، إخراج محمد بكير.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.