شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يجرى بروفة نهائية قبل حفله غدا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجم المغربى سعد لمجرد البروفة النهائية، فى مكان حفله بشرم الشيخ والمقرر إقامته غدا الخميس، بمناسبة احتفالات رأس السنة وتابع فريق عمل سعد لمجرد تجهيزات الصوت والإضاءة.

كما يقام مساء اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الحفل في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ يقدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

والحفل المرتقب هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف فى مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي ستحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

وخلال الحفل سيحتفل بالإنجاز الرياضي الكروي الذي حققه منتخب المغرب، والذي رسم الشعور بالفخر والفرحة لدى كل العرب، وسيقدم فى الحفل مجموعة من أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً، كإهداء لمنتخب بلاده، ومنها "الحلق اللي عامل قلق"، و"من أول دقيقة" و"أنت معلم" وغيرها ، وعدد آخر من الأغاني.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".