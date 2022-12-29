شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يجرى بروفة نهائية قبل حفله غدا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
كما يقام مساء اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الحفل في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ يقدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.
وخلال الحفل سيحتفل بالإنجاز الرياضي الكروي الذي حققه منتخب المغرب، والذي رسم الشعور بالفخر والفرحة لدى كل العرب، وسيقدم فى الحفل مجموعة من أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً، كإهداء لمنتخب بلاده، ومنها "الحلق اللي عامل قلق"، و"من أول دقيقة" و"أنت معلم" وغيرها ، وعدد آخر من الأغاني.
جدير بالذكر أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".