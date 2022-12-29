ياسمين صبري تجيب على سؤال عن عمر ابنتها!

كتب امير فتحي في الخميس 29 ديسمبر 2022 03:50 صباحاً - ردت الفنانة المصرية ياسمين صبرى ، على سؤال أحد متابعيها لها حول حقيقة انها لديها بنت وتخفيها على الجمهور وذلك عبر حسابها على انستغرام .

وكتب المتابع فى السؤال “ كم سار عمر بنتك اللى مخبياها عن الناس ؟ ” ورد الفنانة ياسمين صبرى قائلة “ معنديش والله وحخبيها لية ”.

يذكر انه دائما ما تلاحق ياسمين صبري الشائعات حول انجابها طفلة من زواجها الاول وبأنها تقوم باخفائها عن الاعلام.

وكان قد تم سابقا تداول صورة تظهر فيها ياسمين صبري برفقة فتاة صغيرة تشبهها كثيرًا من داخل غرفة نوم، في وضعية تصوير حميمية وكأن تربطها بها صلة وعلاقة قوية، معلقين أنها ابنتها تيا من زوجها الأول.

غير ان ياسمين صبري أوضحت حقيقة هذه الصورة في تصريح صحفي حيث قالت إن ”الصور المنتشرة هي لطفلة شاركت معها في مسلسل فرصة تانية“، حيث جسدت دور ابنة ”هبة مجدي“ في العمل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة ثانية” والذي تم عرضه في 2020،وكان بطولة كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر، والفنانة هبة مجدي والفنان دياب، والفنان محمود البزاوي وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام.