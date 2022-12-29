شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم براد بيت الجديد Babylon تقترب من 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Babylon، إيرادات في شباك التذاكر اقتربت من 5 ملايين دولار، وهو العمل الذي عرض يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم الذي كتبه داميان شازيل في عصرهوليوود الذهبي، وتحديداً خلال عشرينيات القرن الماضي، وصرّح كاتب الفيلم لمجلة فانيتي فير (Vanity Fair)، أن تلك الفترة "لحظة محورية في تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت الانتقال غير المؤكد من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة والسلطة".

وعلى الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من نجوم هوليوود الواقعيين، إلا أن معظم شخصيات فيلم Babylon ستكون خيالية.

يلعب براد بيت دور نجم سينمائي صامت خلال ذلك الوقت ، ومارجوت روبي تكون أحد رموز عشرينيات القرن الماضي. مع تحول هوليوود من حولهم ، يضطرون إلى التعامل مع صناعة أكثر تطورا.

في الأصل ، كان من المقرّر أن تلعب إيما ستون Emma Stone دور البطولة في الفيلم ، لكنها خرجت في أواخر عام 2020 بسبب تضارب المواعيد، ثم استبدلت بـ روبي نجمة فيلم “La La Land” الشهير.

ويظهر براد بيت في الفيلم بشارب رفيع ومن دون لحية، إذ تخلص منها بالكامل، وهو كاراكتر شخصية جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر قصير ذهبي اللون، حيث ستؤدي بالفيلم شخصية ممثلة طموحة تدعى نيلي لاروي.